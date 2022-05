Concerts en soirée

2022-06-06 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-07 Les élèves musiciens de haut niveau du Conservatoire interprètent des œuvres d'époques variées au sein de petites formations mêlant toutes les familles d'instruments ainsi que la voix. r r nVoici l'occasion de découvrir un répertoire d'une incroyable richesse auquel les compositeurs ont, de tout temps, su confier leurs idées les plus abouties. r r nOlivier Lechardeur | coordination Cette année encore, l'examen des classes de Musique de Chambre se déroule sous forme de concerts dans l'auditorium Campra du Conservatoire

