Concerts en plein air Manigod

Manigod

Concerts en plein air Manigod, 18 juin 2022, Manigod.

2022-06-18 18:00:00 – 2022-06-19 00:00:00

Manigod Haute-Savoie Manigod Venez passer un week-end musical avec vue sur les montagnes, en toute simplicité à Manigod ! Suite au succès rencontré l’année dernière au sommet de la Tête de Cabeau, Namass Pamouss revient pour toujours plus de moments conviviaux dans nos montagnes. mairie@mairie-manigod.fr +33 4 50 44 90 20 https://www.namass-pamouss-festival.com/ Manigod

