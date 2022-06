Concerts en plein air dans les jardin de l’hôtel de Sully – Orchestre de chambre de Paris Hotel de Sully – Centre des monuments nationaux Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concerts en plein air dans les jardin de l’hôtel de Sully – Orchestre de chambre de Paris Hotel de Sully – Centre des monuments nationaux, 6 juillet 2022, Paris. Du mercredi 06 juillet 2022 au dimanche 10 juillet 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 20h00 à 22h00

. payant Plein 10€ Réduit 5€ Moins de 28 ans : 5€

Cette année encore, les musiciens de l’Orchestre de chambre de Paris prennent place dans la cour de l’hôtel de Sully, en plein cœur du Marais. Le bâtiment, construit au début du XVIIe siècle pour Maximilien de Béthune duc de Sully, abrite aujourd’hui le Centre des monuments nationaux et offre un cadre privilégié pour les concerts en plein air. En juillet, l’Orchestre de chambre de Paris retrouve la cour de l’hôtel de Sully pour des programmes autour du nonette, de Proust, Mozart, Stravinsky et Haydn. Les musiciens laisseront également la place aux jeunes du CNSMDP, le temps d’une soirée. Calendrier 6 juillet : Nonettes | En savoir +

7 juillet : Place aux jeunes ! | En savoir +

8 juillet : Proust et la musique | En savoir +

9 juillet : Mozart et Stravinsky | En savoir +

10 juillet : Mozart et Haydn | En savoir + Hotel de Sully – Centre des monuments nationaux 62 rue Saint-Antoine 75004 Paris Contact : https://www.orchestredechambredeparis.com/actualite/les-concerts-en-plein-air-sont-de-retour/ 09 70 80 80 70 billetterie@ocparis.com https://www.facebook.com/orchestredechambredeparis https://www.facebook.com/orchestredechambredeparis https://www.orchestredechambredeparis.com/actualite/les-concerts-en-plein-air-sont-de-retour/

HoultonSmet

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Hotel de Sully - Centre des monuments nationaux Adresse 62 rue Saint-Antoine Ville Paris lieuville Hotel de Sully - Centre des monuments nationaux Paris Departement Paris

Hotel de Sully - Centre des monuments nationaux Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concerts en plein air dans les jardin de l’hôtel de Sully – Orchestre de chambre de Paris Hotel de Sully – Centre des monuments nationaux 2022-07-06 was last modified: by Concerts en plein air dans les jardin de l’hôtel de Sully – Orchestre de chambre de Paris Hotel de Sully – Centre des monuments nationaux Hotel de Sully - Centre des monuments nationaux 6 juillet 2022 Hotel de Sully - Centre des monuments nationaux Paris Paris

Paris Paris