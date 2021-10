Castanet-Tolosan Parc des Fontanelles Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Concerts en liberté ! Parc des Fontanelles Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

**Jeudi 7 oct. – 18h30** **Parc des Fontanelles** * Pagaïe Composé de Jo à la guitare et au chant, d’Anne au violon/chant, d’Arno guitare/banjo et Aude à la contrebasse/chant, le groupe Pagaïe propose des compositions originales (calypsos, blues, ballades…) et des musiques des Caraïbes. En cas de pluie, repli sous la halle.

Entrée libre

