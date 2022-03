Concerts en hommage à Philippe Lefrançois Neufchâtel-en-Bray, 19 mars 2022, Neufchâtel-en-Bray.

Concerts en hommage à Philippe Lefrançois Neufchâtel-en-Bray

2022-03-19 – 2022-03-19

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime

Rdv au Théâtre Robert Auzelle.

19h : Concert d’ouverture avec la Maîtrise du Conservatoire de Rouen. Direction : Pascal Hellot

19h50 : Concert du Choeur de Jeunes et de l’Ensemble Vocal Bach is Black. Direction Frédéric Pineau

vers 20h15 : “Veillée chantante” avec la participation de l’Atelier Choral du Pays de Bray, la Chorale Ensemble et l’ensemble des choristes présents. Direction : Philippe Chandor, Céline de Visscher et Frédéric Pineau.

Une libre participation sera proposée aux spectateurs à l’issue de cette soirée afin de contribuer à son financement.

Réservations indispensables.

lartet.lamaniere621@gmail.com +33 2 77 25 18 82

Neufchâtel-en-Bray

