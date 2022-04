Concerts en faveur de l’Ukraine La Châtre La Châtre Catégories d’évènement: Indre

Concerts en faveur de l’Ukraine La Châtre, 14 mai 2022, La Châtre. Concerts en faveur de l’Ukraine La Châtre

2022-05-14 19:30:00 – 2022-05-14

Plusieurs artistes se produiront sur scène : Popy, Mélanie Diss, Elodie Diamant, Neil Gevaltoni, Nadou et la troupe de danse et de chants Les Darlings. Le secours populaire propose une soirée en faveur de l'Ukraine.

