Douarnenez Finistère Douarnenez

Concerts en églises et chapelles – Nolwenn Korbell et Hélène Brunet
2021-08-10

Nowenn Korbell, en duo avec Hélène Brunet, interprètera des chansons de sa composition, mais aussi des poèmes d'autres auteurs qu'elle met en musique. Les textes parlent de l'amour, l'espoir, les interrogations sur la marche de notre monde… Le tout souligné avec puissance et nuance, toujours avec la guitare. Ça secoue, vibre de sensibilité, de rage, de douleur, mais aussi de douceur. Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.

+33 6 80 87 85 55

