Concerts – Ecoles de Musique Salle des fêtes de Fives, 14 décembre 2021, Lille.

du mardi 14 décembre au mercredi 15 décembre à Salle des fêtes de Fives

Deux dates à retenir pour les traditionnels concerts inter-écoles proposés par les élèves des écoles de musique de quartier de la ville sous la direction des professeurs de chant choral, d’orchestres, de musique d’ensemble instrumental. Dans le cadre de la programmation Noël en musique de la ville de Lille, deux concerts sont proposés sous le signe de la rencontre, un moment privilégié pour les équipes pédagogiques, l’occasion de se croiser sur scène, mais aussi pour le public familial issu des cinq structures de quartiers distincts (Bois-Blancs, Lille Centre, Lille Sud, Saint Maurice Pellevoisin, Wazemmes) avec la participation des ateliers du Faubourg des Musiques secteur ados/adultes. Rendez-vous à la salle des fêtes de Fives pour partager cet événement musical avec la production des chorales, orchestres et ensembles instrumentaux.

Entrée libre – Sans réservation

Salle des fêtes de Fives 91 rue de Lannoy, Lille

2021-12-14T18:30:00 2021-12-14T19:30:00;2021-12-15T18:00:00 2021-12-15T19:00:00

