Concerts éclectiques et électriques Lacave Lacave Catégories d’évènement: Lacave

Lot

Concerts éclectiques et électriques Lacave, 3 avril 2022, Lacave. Concerts éclectiques et électriques Lacave

2022-04-03 17:00:00 17:00:00 – 2022-04-03

Lacave Lot Lacave 6 EUR 6 8 Dans le cadre exceptionnel des grottes de Lacave, le Collectif Molossol, jouera une création hybride de poésie, musique live et performance, adapte “La prose du Transsibérien”. Puis, Belfour : textes poétiques et guitares électriques, dualité des univers, des timbres.

Buvette sur place. concert

Lacave

dernière mise à jour : 2022-03-23 par OTVD – Saint-Céré

Détails Catégories d’évènement: Lacave, Lot Autres Lieu Lacave Adresse Ville Lacave lieuville Lacave Departement Lot

Lacave Lacave Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacave/

Concerts éclectiques et électriques Lacave 2022-04-03 was last modified: by Concerts éclectiques et électriques Lacave Lacave 3 avril 2022 Lacave Lot

Lacave Lot