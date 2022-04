Concerts duo Saint-Pierre-de-Jards Saint-Pierre-de-Jards Catégories d’évènement: Indre

Saint-Pierre-de-Jards Indre Saint-Pierre-de-Jards Duo « Les Sauvages » : Rencontrez les Sauvages ! Leur bonne humeur naturelle vous les rendra très sympathiques, mais ne vous y trompez pas : ces sauvages, 1er Prix du Conservatoire National Supérieur de Paris, ont les dents longues ! Ils dévorent les partitions avec un appétit féroce, des baroques comme Rameau, classiques comme Beethoven, jusqu’à quelques jeunes compositeurs d’aujourd’hui…

Duo : contre-ténor & clavecin : L’occasion de découvrir ou retrouver, comprendre et apprécier la voix de contre-ténor, puissante voix aigüe masculine pratiquée par les chanteurs vedettes au XVIIIème siècle (alors appelés castrats). Le programme est consacré à Haendel, compositeur

d’opéras à Londres : « Jules César », « Alcina », « Rinaldo » etc… Les deux artistes de la soirée, venus d’Espagne. Duo « Les Sauvages », œuvres de Rameau, Beethoven …

