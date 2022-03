Concerts du samedi – Blues spirit Hinx, 27 août 2022, Hinx.

Concerts du samedi – Blues spirit Route de Dax Espace Culture et Loisirs Hinx

2022-08-27 20:30:00 – 2022-08-27 00:30:00 Route de Dax Espace Culture et Loisirs

Hinx Landes Hinx

11 11 EUR 20h30 concert de Louis Mezzasoma. Ce garçon galope entre blues ouvert à tous les vents, country-folk et roots-rock. C’est grâce à sa curiosité insatiable et son appétit-glouton à se rendre en concert qu’il se forge son propre style. Il a le privilège d’ouvrir pour les vertigineux Charlie Parr et Lucky Peterson, le colosse Sugaray Rayford ou l’alchimiste Popa Chubby. Le Stéphanois de vingt-sept ans sonde l’âme du blues, y capture l’esprit, remonte jusqu’à sa source, sans nostalgie exacerbée. sans recréer un son du passé.

22h30 concert de Little Mouse&The Hungry cats. Mis en lumière en seulement quelques mois, ils ont arpenté les plus belles scènes françaises, belges et suisses. A ses côtés, une section rythmique expérimentée (batterie, basse, claviers, guitare et chœurs, saxophone et trompette).

Festival Blues Spirit : vendredi 26 et samedi 27 août.

20h30 concert de Louis Mezzasoma. Ce garçon galope entre blues ouvert à tous les vents, country-folk et roots-rock. C’est grâce à sa curiosité insatiable et son appétit-glouton à se rendre en concert qu’il se forge son propre style. Il a le privilège d’ouvrir pour les vertigineux Charlie Parr et Lucky Peterson, le colosse Sugaray Rayford ou l’alchimiste Popa Chubby. Le Stéphanois de vingt-sept ans sonde l’âme du blues, y capture l’esprit, remonte jusqu’à sa source, sans nostalgie exacerbée. sans recréer un son du passé.

22h30 concert de Little Mouse&The Hungry cats. Mis en lumière en seulement quelques mois, ils ont arpenté les plus belles scènes françaises, belges et suisses. A ses côtés, une section rythmique expérimentée (batterie, basse, claviers, guitare et chœurs, saxophone et trompette).

Festival Blues Spirit : vendredi 26 et samedi 27 août.

+33 5 58 98 58 50

20h30 concert de Louis Mezzasoma. Ce garçon galope entre blues ouvert à tous les vents, country-folk et roots-rock. C’est grâce à sa curiosité insatiable et son appétit-glouton à se rendre en concert qu’il se forge son propre style. Il a le privilège d’ouvrir pour les vertigineux Charlie Parr et Lucky Peterson, le colosse Sugaray Rayford ou l’alchimiste Popa Chubby. Le Stéphanois de vingt-sept ans sonde l’âme du blues, y capture l’esprit, remonte jusqu’à sa source, sans nostalgie exacerbée. sans recréer un son du passé.

22h30 concert de Little Mouse&The Hungry cats. Mis en lumière en seulement quelques mois, ils ont arpenté les plus belles scènes françaises, belges et suisses. A ses côtés, une section rythmique expérimentée (batterie, basse, claviers, guitare et chœurs, saxophone et trompette).

Festival Blues Spirit : vendredi 26 et samedi 27 août.

Cédric Masle

Route de Dax Espace Culture et Loisirs Hinx

dernière mise à jour : 2022-03-28 par