Concerts du Printemps Saint-Pey-de-Castets, samedi 16 mars 2024.

Concerts du printemps avec « L’atelier de Saint-Jean » avec ses concerts le week-end du 16 et 17 mars à la Salle des Fêtes, 33350 Saint Pey de Castets

Pack 2 soirs Sfaxi le 16/03 et Acou’Still le 17/03 20€

Samedi 16 mars à 15h30

Concert Bambino Style concert pour les enfants et la famille

Forfait famille 2 enfants, 2 adultes à 20€

Adulte 8€

Enfant 5€

Samedi 16 mars à 20h30

Concert Sfaxi, Conte Concert 12€

Première partie à 20h Café Croissants

Dimanche 17 mars à 19h

Concert Acou’Still Chante l’Amour le 17/03 12€

Première partie à 18h Mass Blass et Les Quintes de Tout

Infos et réservation https://latelierdestjean.fr/boutique/

Email contact@latelierdestjean.fr

Tél 06 23 10 57 44″ .

33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine

