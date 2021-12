Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Concerts du Nouvel An de l’Orchestre Philharmonique de Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

Concerts du Nouvel An de l’Orchestre Philharmonique de Marseille Marseille 1er Arrondissement, 9 janvier 2022, Marseille 1er Arrondissement. Concerts du Nouvel An de l’Orchestre Philharmonique de Marseille Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement

2022-01-09 – 2022-01-09 Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône 12 12 La plus célèbre cigarière de l’histoire de la musique vous présente ses meilleurs vœux. Après la suite directement tirée de l’opéra de Bizet, Virgile Aragau brillera dans la fantaisie qu’elle inspirait à François Borne en 1880. Eduard Strauss emmène ensuite Carmen au bal, transition toute trouvée vers les pages très attendues des rois de la valse.

Prosit Neujahr !



Concerts du Nouvel An de l’Orchestre Philharmonique de Marseille



Programme :



• Georges Bizet

Carmen, Suite



• Georges Bizet / François Borne

Fantaisie brillante sur Carmen



• Eduard Strauss

Carmen-Quadrille, op. 134



• Johann Strauss Fils

Polkas

Le Beau Danube bleu



• Johann Strauss Père

La Marche de Radetzky



Direction musicale Lawrence Foster

Flûte : Virgile Aragau Concerts de l’Orchestre Philharmonique de Marseille.

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu Marseille 1er Arrondissement Adresse Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Ville Marseille 1er Arrondissement lieuville Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement