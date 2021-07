Cadix Cadix Cadix, Tarn Concerts du Mas Brunet avec Keigo Mukawa Cadix Cadix Catégories d’évènement: Cadix

Cadix Tarn Cadix Les Concerts du Mas Brunet reprennent au mois de juillet : mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 juillet 2021 à 20h30. Nous sommes particulièrement heureux de la venue du pianiste Keigo Mukawa, 3ème prix au Concours Reine Elisabeth de Belgique en 2021. peter.degroot@neuf.fr +33 5 63 55 85 25 dernière mise à jour : 2021-07-13 par Office de tourisme Vallée du Tarn & Monts de l’Albigeois

