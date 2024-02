Concerts du Marché 2024 Pithiviers, samedi 1 juin 2024.

Concerts du Marché 2024 Pithiviers Loiret

Concert de l’Association des Grandes Orgues de Pithiviers

La saison se réalisera sur 3 samedis cette année.

Les samedis: 1, 8 et 15 juin. Auditions gratuites et ouvertes au plus grand nombre, église de Pithiviers.

De 11h 30 à midi nous aurons le plaisir d’écouter :

Pippa Schonbeck organiste à Nemours le 1° juin

Olivier Salandini co-titulaire des GO de la Cathédrale d’ Orléans le 8 juin.

Damien Colcomb titulaire des GO de St Salomon St Grégoire de Pithiviers le 15 juin. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-01

Impasse de l’Église

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire ass.orgues.pithiviers@gmail.com

