Saint-Eutrope-de-Born Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne, Saint-Eutrope-de-Born Concerts du jeune chœur de l’Oise Saint-Eutrope-de-Born Saint-Eutrope-de-Born Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Eutrope-de-Born

Concerts du jeune chœur de l’Oise Saint-Eutrope-de-Born, 12 août 2021, Saint-Eutrope-de-Born. Concerts du jeune chœur de l’Oise 2021-08-12 – 2021-08-12 Lieu-dit Jean de la Ville Ballades Féeriques

Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne Concerts du jeune Chœur de l’Oise, 1er Prix et Prix spécial Jury au concours International Bellan 2018. Concerts du jeune Chœur de l’Oise, 1er Prix et Prix spécial Jury au concours International Bellan 2018. +33 6 10 03 55 09 Concerts du jeune Chœur de l’Oise, 1er Prix et Prix spécial Jury au concours International Bellan 2018. ©choeur de l’oise dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Eutrope-de-Born Autres Lieu Saint-Eutrope-de-Born Adresse Lieu-dit Jean de la Ville Ballades Féeriques Ville Saint-Eutrope-de-Born lieuville 44.55731#0.69179