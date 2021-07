Abbeville Abbeville Abbeville, Somme Concerts du jeudi Abbeville Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Somme

Concerts du jeudi Abbeville, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Abbeville. Concerts du jeudi 2021-07-22 15:00:00 – 2021-08-19

Abbeville Somme 100 places assises uniquement, pas de danse possible donc obligation de réserver au 03 22 20 26 80 avec CNI, Pass sanitaire obligatoire, masque obligatoire et /ou Test PCR 48 H ATTENTION, cette année, les moments musicaux dédiés à l’accordéon seront proposés en concert assis avec masque. Ils se tiendront tous les jeudis du 22 juillet au 19 août à 15h dans les vergers du Carmel (entrée par le jardin d’Emonville). Si les conditions sanitaires le permettent, une formule en guinguette traditionnelle pourrait être proposée où vous pourrez danser au jardin d’Emonville. 22 juillet : Guillaume PRUVOST

29 juillet : Patrick THUILLIER

5 août : Stéphane VARETZ

12 août : Alexandra PARIS et Laurent MACHELOTTO

dernière mise à jour : 2021-07-17

