2022-02-06 17:00:00 – 2022-02-06 18:30:00 Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne 25 Rue Carnot

Villeneuve-sur-Yonne Yonne Villeneuve-sur-Yonne EUR Dans le cadre des Concerts du Dimanche proposés par le Conservatoire du Grand Sénonais, nous vous invitons à assister au concert qui aura lieu au Théâtre de Villeneuve sur Yonne par le Duo Angelus, qui mettra la musique française à l’honneur en interprétant, entres autres, des œuvres de Camille Saint Saëns, Francis Poulenc, Maurice Ravel…

