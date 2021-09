Chênehutte-Trèves-Cunault Eglise Notre-Dame de Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault, Maine-et-Loire Concerts du Choeur Notre Dame des Eaux à la Prieurale de Cunault Eglise Notre-Dame de Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault Catégories d’évènement: Chênehutte-Trèves-Cunault

Concert de chant grégorien, Médiéval et renaissance le samedi à 10h00, puis 17h . Dimanche à 14h30 les contes médiévaux par les Conteurs de l’Ogre Visite libre de la prieurale de 14h à 18h le samedi et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h . Un des chefs-d’oeuvre de l’art roman angevin des 11ème et 13ème sièclesn construite par de smoine sbénédictins. à ne pas manquer : le clocher du 11ème, le schapiteaux du 12ème, la pietà en pierre polychrome du 16ème, les fresques du 15ème, le chapier, la châsse de saint-Maxenceul. Concerts et Visite de la Prieurale Eglise Notre-Dame de Cunault Place Victor Dialand, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

