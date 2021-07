Lyon Hôtel de ville de Lyon Métropole de Lyon Concerts du carillon de l’Hôtel de Ville ! Hôtel de ville de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de ville de Lyon

Venez apprécier le grand carillon de l’Hôtel de Ville ! Fort de ses 64 cloches, il est l’un des plus grands carillons de France ! Cette année, le maître carillonneur Charles Dairay et des élèves du Conservatoire de Lyon proposent des concerts et vous présentent toutes les spécificités de l’instrument. Venez apprécier le grand carillon de l’Hôtel de Ville ! Hôtel de ville de Lyon 1 place de la comédie Lyon Lyon Terreaux Métropole de Lyon

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00

Lieu Hôtel de ville de Lyon Adresse 1 place de la comédie Lyon Ville Lyon