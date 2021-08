Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Concerts d’orgue Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Yonne

Concerts d’orgue Villeneuve-sur-Yonne, 22 août 2021, Villeneuve-sur-Yonne. Concerts d’orgue 2021-08-22 – 2021-08-22 Rue Carnot Eglise Notre Dame de l’Assomption

Villeneuve-sur-Yonne Yonne EUR Dans le cadre de la 48e semaine historique de Villeneuve-sur-Yonne. Concert du 29/08 : concert de clôture par deux sopranes et orgue avec la « Leçon des Ténèbres » de François Couperin. http://amivv.free.fr/ Dans le cadre de la 48e semaine historique de Villeneuve-sur-Yonne. Concert du 29/08 : concert de clôture par deux sopranes et orgue avec la « Leçon des Ténèbres » de François Couperin. dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Autres Lieu Villeneuve-sur-Yonne Adresse Rue Carnot Eglise Notre Dame de l'Assomption Ville Villeneuve-sur-Yonne lieuville 48.08244#3.29416