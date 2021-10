Concerts d’orgue à eau à la Galerie Duchamp Yvetot, 6 novembre 2021, Yvetot.

Concerts d’orgue à eau à la Galerie Duchamp Yvetot

2021-11-06 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-06 16:00:00 16:00:00

Yvetot Seine-Maritime Yvetot

Le 6 novembre 2021, deux concerts d’orgue à eau à la Galerie Duchamp, avec Bubu Pagier ! Le premier à 14h, le second à 15h.

En partenariat avec la Fée Sonore.

« Une matière sonore longue, que l’on sculpte et modèle à l’envie. Un instrument qui vit, un orgue organique, qui respire et fait des vagues. Bubu Pagier présente son orgue à eau, pensé et construit pour cette performance qui s’entend tout autant qu’elle se voit. On peut alors sentir ce souffle qui circule entre l’instrument et les gestes du musicien, une histoire d’eau et d’air. »

Pour cette résidence artistique et musicale au sein de la Galerie Duchamp, Bubu Pagier, musicien plasticien, travaillera avec Hubert Michel pour une spatialisation du son en acousmonium (dispositif singulier composé d’un orchestre de haut­parleurs disposés en face, autour et dans le public) !

Le 6 novembre 2021, deux concerts d’orgue à eau à la Galerie Duchamp, avec Bubu Pagier ! Le premier à 14h, le second à 15h.

En partenariat avec la Fée Sonore.

« Une matière sonore longue, que l’on sculpte et modèle à l’envie. Un instrument qui…

galerie.duchamp@yvetot.fr +33 2 35 96 36 90 https://www.galerie-duchamp.org/

Le 6 novembre 2021, deux concerts d’orgue à eau à la Galerie Duchamp, avec Bubu Pagier ! Le premier à 14h, le second à 15h.

En partenariat avec la Fée Sonore.

« Une matière sonore longue, que l’on sculpte et modèle à l’envie. Un instrument qui vit, un orgue organique, qui respire et fait des vagues. Bubu Pagier présente son orgue à eau, pensé et construit pour cette performance qui s’entend tout autant qu’elle se voit. On peut alors sentir ce souffle qui circule entre l’instrument et les gestes du musicien, une histoire d’eau et d’air. »

Pour cette résidence artistique et musicale au sein de la Galerie Duchamp, Bubu Pagier, musicien plasticien, travaillera avec Hubert Michel pour une spatialisation du son en acousmonium (dispositif singulier composé d’un orchestre de haut­parleurs disposés en face, autour et dans le public) !

Yvetot

dernière mise à jour : 2021-10-21 par Yvetot Normandie Tourisme