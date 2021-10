Concerts : Distro et Bey Ler Bey Trio Poullaouen, 18 mars 2022, Poullaouen.

Concerts : Distro et Bey Ler Bey Trio 2022-03-18 – 2022-03-18 Poullaouen Le bourg

Poullaouen Finistère

Nouvelle création pilotée par le flûtiste Sylvain Barou, Distro propose une musique où alternent gwerzioù, mélodies et musiques à danser revues et arrangées par le quartet. Si le répertoire puise dans les fonds patrimoniaux bretons pour l’essentiel, il ne s’interdit pas de proposer d’autres musiques du monde et des compositions personnelles. Dans cette nouvelle aventure, Sylvain Barou s’est entouré de la belle voix d’Enora de Parscau, de la violoncelliste et arrangeuse de talent Mathilde Chevrel, et du guitariste aérien et incisif Antoine Lahay.

Bey.Ler.Bey trio est la rencontre de trois improvisateurs, Laurent Clouet, Florian Demonsant et Wassim Halal, autour d’un même intérêt : jouer une musique improvisée qui détourne les codes et couleurs des musiques des Balkans.

Depuis quelques années, le trio Bey.Ler.Bey a multiplié les tournées et les rencontres artistiques (le trompetiste Pantelis Stoïkos, le saxophoniste Benjamin Dousteyssier, le joueur de cornemuse Erwan Keravec, les performers vidéo Benjamin Efrati et Diego Verastegui…)

À Poullaouen, à l’invitation du percussionniste du trio Wassim Halal, Bey.Ler.Bey sera rejoint par l’improbable violoniste turc Serdar Pazarcioglu, issu d’une famille de musiciens Roms. Cette nouvelle création met à l’honneur ses improvisations hors pair, créant ainsi une histoire sonore hors piste et audacieuse.

leplancher@leplancher.com +33 2 97 23 83 83

Nouvelle création pilotée par le flûtiste Sylvain Barou, Distro propose une musique où alternent gwerzioù, mélodies et musiques à danser revues et arrangées par le quartet. Si le répertoire puise dans les fonds patrimoniaux bretons pour l’essentiel, il ne s’interdit pas de proposer d’autres musiques du monde et des compositions personnelles. Dans cette nouvelle aventure, Sylvain Barou s’est entouré de la belle voix d’Enora de Parscau, de la violoncelliste et arrangeuse de talent Mathilde Chevrel, et du guitariste aérien et incisif Antoine Lahay.

Bey.Ler.Bey trio est la rencontre de trois improvisateurs, Laurent Clouet, Florian Demonsant et Wassim Halal, autour d’un même intérêt : jouer une musique improvisée qui détourne les codes et couleurs des musiques des Balkans.

Depuis quelques années, le trio Bey.Ler.Bey a multiplié les tournées et les rencontres artistiques (le trompetiste Pantelis Stoïkos, le saxophoniste Benjamin Dousteyssier, le joueur de cornemuse Erwan Keravec, les performers vidéo Benjamin Efrati et Diego Verastegui…)

À Poullaouen, à l’invitation du percussionniste du trio Wassim Halal, Bey.Ler.Bey sera rejoint par l’improbable violoniste turc Serdar Pazarcioglu, issu d’une famille de musiciens Roms. Cette nouvelle création met à l’honneur ses improvisations hors pair, créant ainsi une histoire sonore hors piste et audacieuse.

dernière mise à jour : 2021-09-28 par