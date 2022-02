CONCERTS D’HIVER Rochesson Rochesson Catégories d’évènement: Rochesson

Rochesson Vosges Rochesson 16 EUR C’est une nouvelle saison culturelle qui démarre par cette belle soirée d’hiver avec 3 concerts à découvrir : BOA BRASS BAND, LES FILS DE TEUHPU. Sur place: petite resto, bar, chaleur et bonne humeur ! +33 6 30 13 02 48 LES MONTS DE L’UTOPIE

