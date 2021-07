Concerts : » Deux violons au bord de l’eau » et « deux violons en voyage » Fontaine Sainte-Geneviève, 18 septembre 2021, Magny-le-Hongre.

Concerts : » Deux violons au bord de l’eau » et « deux violons en voyage »

le samedi 18 septembre à Fontaine Sainte-Geneviève

Christine Massetti et Ruxandra Sirli, présidente de l’association [ExcellArt](https://www.excellart.org/), vous proposent **deux concerts gratuits** **dimanche 19 septembre** dans le cadre exceptionnel du lavoir et de l’église Sainte-Genenviève (à côté de la fontaine) lors des Journées européennes du patrimoine. * **14h30 :** _**Deux violons au bord de l’eau**_ – **Fontaine Sainte-Geneviève** Auprès de la fontaine Sainte-Geneviève, Christine Massetti et Ruxandra Sirli, violonistes, racontent en musique et en paroles sources, rivières ou océans et interprètent Mozart, Bach, Bartok, Alard… * **16h30 :** _**Deux violons en voyage -**_ **Église Sainte-Geneviève** Les violonistes Christine Massetti et Ruxandra Sirli vous invitent au voyage à travers l’espace et le temps, en jouant Bach, Mozart, Glière, Bartok, Kreisler… ### Les musiciennes **Christine Massetti** Violoniste et compositrice, Christine Massetti se forme auprès, notamment, d’Haïk Davtian et de Noëmi Schindler pour le violon, de Victor Martin et Bernard Cavanna pour la composition. Parallèlement à ses études musicales, elle suit un cursus littéraire : khâgne, puis Maîtrise de Lettres à la Sorbonne. Elle est titulaire du D.E. de violon. Son intérêt pour la transdisciplinarité l’amène à des expériences variées allant de l’interprétation classique à l’improvisation, au théâtre musical et à la performance. Elle est membre fondateur du Quatuor Talea et a créé avec Alexandre Grandé en 2006 l’Ensemble Intégral, qui se consacre tout autant au répertoire qu’à la création contemporaine. **Ruxandra Sirli** Née dans une famille de musiciens, Ruxandra Sirli étudie le violon dans la classe d’Olivier Charlier au CNSM de Paris et complète sa formation musicale en bénéficiant des conseils de maîtres tels Thomas Brandis, Joseph Silverstein, Ami Flammer ou Stefan Gheorghiu. Elle suit en parallèle un cursus universitaire en sciences économiques, musicologie et gestion. Régulièrement invitée au sein de prestigieuses formations parisiennes, en particulier l’Opéra National de Paris et l’Orchestre Lyrique de Paris, elle fait partie du Quatuor Talea. Productrice d’une centaine de concerts et événements annuels, Ruxandra dirige des projets artistiques à la tête de l’association ExcellArt.

Entrée libre

Visiter le patrimoine de Magny le Hongre au son des violons.

Fontaine Sainte-Geneviève 4 rue de l’église 77700 Magny-le-Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:40:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00