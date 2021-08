Concerts d’été Roger Halm Molsheim, 14 août 2021, Molsheim.

Concerts d’été Roger Halm 2021-08-14 20:30:00 – 2021-08-14 23:00:00

Molsheim Bas-Rhin Molsheim

Plus de deux heures de musiques représentant la musique alsacienne en lui donnant un nouveau souffle. Un concert éblouissant de couleurs et de techniques musicales. Alors, ce soir l’orchestre vous promet de la TRADITION avec les anciens “tubes de la musique traditionnelle alsacienne” mais aussi de l’INNOVATION grâce aux jeunes compositeurs de l’orchestre, de l’ORIGINALITE avec en plus de la musique Alsacienne des extraits de Pop, de Jazz, de Egerlander, de musiques tchèques et allemandes… le tout rehaussé par les vois splendides de nos chanteurs. Et un Witzmann qui assurera de la bonne humeur et de franches rigolades..

+33 3 88 49 58 58

