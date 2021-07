Molsheim Molsheim Bas-Rhin, Molsheim Concerts d’été Molsheim Molsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Cet été, le centre-ville de Molsheim s'anime tous les dimanches soir au gré de concerts de chanteurs et d'artistes locaux. Programme : – le 25 juillet: Anne Balta – le 1er août: Armand Geber und Hoselodel – le 8 août: Orchestre Week-end – le 15 août: 1 Plugged – le 22 août: Anne Balta – le 29 août: 1 Plugged

