Concerts d’été La Bussière, 24 juillet 2022, La Bussière.

Concerts d’été

35 rue du Château La Bussière Loiret OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX

2022-07-24 18:30:00 – 2022-07-24 22:30:00

La Bussière

Loiret

La Bussière

17 EUR Le 24 Juillet à 18h30, le Trio Jacob donnera un concert d’exception dans la Cour du Château…

Ensemble à cordes composé d’un violon, d’un alto et d’un violoncelle, le Trio Jacob est issu du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Formé dès 2004, ce trio, aussi exceptionnel qu’éclectique, interprétera les Variations Goldberg de Bach, Jérémy Pasquier et les frère et sœur Raphaël et Sarah Jacob vous invitent à profiter de cette nouvelle édition des Concerts d’été du Château de La Bussière pour une acoustique et expérience musicale étonnante.?

Pour poursuivre ce moment musical, un cocktail sera proposé dans la Cours d’honneur du Château pour celles et ceux souhaitant échanger avec les musiciens et profiter de cette soirée estivale dans le cadre unique du Château de La Bussière.

Concert exceptionnel dans la cour du château

contact@chateau-de-la-bussiere.com +33 9 50 55 63 28 http://www.chateau-de-la-bussiere.fr/

Le 24 Juillet à 18h30, le Trio Jacob donnera un concert d’exception dans la Cour du Château…

Ensemble à cordes composé d’un violon, d’un alto et d’un violoncelle, le Trio Jacob est issu du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Formé dès 2004, ce trio, aussi exceptionnel qu’éclectique, interprétera les Variations Goldberg de Bach, Jérémy Pasquier et les frère et sœur Raphaël et Sarah Jacob vous invitent à profiter de cette nouvelle édition des Concerts d’été du Château de La Bussière pour une acoustique et expérience musicale étonnante.?

Pour poursuivre ce moment musical, un cocktail sera proposé dans la Cours d’honneur du Château pour celles et ceux souhaitant échanger avec les musiciens et profiter de cette soirée estivale dans le cadre unique du Château de La Bussière.

DR trio Jacob

La Bussière

dernière mise à jour : 2022-07-01 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX