CONCERTS D'ÉTÉ – ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE Chambray-lès-Tours

Indre-et-Loire

2022-06-26 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-26 17:45:00 17:45:00

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire Chambray-lès-Tours Les orchestres à cordes cycles 1 et cycles 2 / 3 des Écoles de musique de Chambray-lès-Tours, Joué-lès-Tours, Saint Cyr-sur-Loire, ainsi que le Pizzicat’Orchestra se retrouvent pour un programme estivale pour clôturer l’année. Les orchestres à cordes cycles 1 et cycles 2 / 3 des Écoles de musique de Chambray-lès-Tours, Joué-lès-Tours, Saint Cyr-sur-Loire, ainsi que le Pizzicat’Orchestra se retrouvent pour un programme estivale pour clôturer l’année. +33 2 47 48 45 83 https://www.ville-chambray-les-tours.fr/evenement/concert-de-primtemps-ecole-municipale-de-musique/ Les orchestres à cordes cycles 1 et cycles 2 / 3 des Écoles de musique de Chambray-lès-Tours, Joué-lès-Tours, Saint Cyr-sur-Loire, ainsi que le Pizzicat’Orchestra se retrouvent pour un programme estivale pour clôturer l’année. école de musique

Chambray-lès-Tours

