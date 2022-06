Concerts d’été de la Formation Symphonique du COGE Eglise Saint-Marcel Paris Catégories d’évènement: île de France

Concerts d’été de la Formation Symphonique du COGE Eglise Saint-Marcel, 10 juin 2022, Paris. Le samedi 11 juin 2022

de 20h30 à 22h30

Le vendredi 10 juin 2022

de 20h30 à 22h30

. payant Moins de 12 ans : gratuit ; tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi et moins de 26 ans) : 10 € ; plein tarif 2e catégorie : 16 € ; plein tarif 1re catégorie : 26 € Lien pour la réservation du concert du samedi 11 juin : https://www.helloasso.com/associations/musique-en-grandes-ecoles/evenements/concert-de-la-formation-symphonique-du-coge-samedi-11-juin

Retrouvez la Formation Symphonique du COGE (Choeurs et orchestres des grandes écoles) pour ses concerts d’été ! Au programme : Cantate Domino, Monteverdi Gloria, Vivaldi Symphonie n° 2, Sibelius Par la Formation Symphonique du COGE Solistes : Laura Muller et Michiko Takahashi Direction orchestre : Nicolas Agullo Direction choeur : Jean-Sébastien Nicolas Eglise Saint-Marcel 82 boulevard de l’Hôpital 75013 Paris Contact : https://mgecoge.org/ https://fr-fr.facebook.com/MGECOGE/ https://fr-fr.facebook.com/MGECOGE/ https://www.helloasso.com/associations/musique-en-grandes-ecoles/evenements/vendredi-10-juin-concert-de-la-formation-symphonique-du-coge-2

