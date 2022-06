Concerts d’été – Charles Pasi et Meylo

2022-07-22 – 2022-07-22 Avec Charles Pasi (blues/soul). Depuis ses débuts à 17 ans dans un chorale gospel, l'auteur-compositeur-interprète et harmoniciste virtuose se moque des frontières et des limites. Il y apporte une véritable bouffée de fraîcheur au blues. Et Meylo (pop/soul). Groovy et moderne, Meylo est une chanteuse aux mille facettes qui maîtrise l'art du phrasé et du placé. De la pop internationale à la musique traditionnelle africaine, en passant par la soul, ses influences sont aussi nombreuses que variées. Buvette et petite restauration sur place.

