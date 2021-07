Saint-Loup-sur-Semouse Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône, Saint-Loup-sur-Semouse Concerts d’été à St Loup Saint-Loup-sur-Semouse Saint-Loup-sur-Semouse Catégories d’évènement: Haute-Saône

Saint-Loup-sur-Semouse

Concerts d’été à St Loup Saint-Loup-sur-Semouse, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Loup-sur-Semouse. Concerts d’été à St Loup 2021-07-04 – 2021-07-04 Château de Maillard 6B Avenue Jacques Parisot

Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône EUR 0 0 Dimanche 4 juillet : LILIVATI/KEITH- Duo – 2 guitares – 1 voix – « Répertoire country rock ».

Dimanche 18 Juillet : MISTER K. : « Jazz funk world musique et variété française ».

Dimanche 1er Août : LA FA MI’ZIK Variétés françaises populaires « guitare, accordéon, piano ».

Dimanche 8 Août : JOSÉ SANCHEZ—BERNARD KLEM « Guitare swing quartet ».

Dimanche 15 Août : LOU/RIVER – duo – Musique du monde.

De 17h à 18h30, au Parvis du château de Maillard. Dimanche 4 juillet : LILIVATI/KEITH- Duo – 2 guitares – 1 voix – « Répertoire country rock ».

Dimanche 18 Juillet : MISTER K. : « Jazz funk world musique et variété française ».

Dimanche 1er Août : LA FA MI’ZIK Variétés françaises populaires « guitare, accordéon, piano ».

Dimanche 8 Août : JOSÉ SANCHEZ—BERNARD KLEM « Guitare swing quartet ».

Dimanche 15 Août : LOU/RIVER – duo – Musique du monde.

De 17h à 18h30, au Parvis du château de Maillard. dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Saint-Loup-sur-Semouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Loup-sur-Semouse Adresse Château de Maillard 6B Avenue Jacques Parisot Ville Saint-Loup-sur-Semouse