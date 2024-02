CONCERTS des SCOLAIRES Jazz, Bossa Nova & Blues. Saint-Laurent-en-Grandvaux, samedi 1 juin 2024.

Samedi 01/06 à 18h & Dimanche 02/06 à 16h à La Sittelle.

Entrée 5€. Réservation au 03 84 60 15 25 (office du tourisme).

Avec les enfants des écoles de Fort-du-Plasne, Grande-Rivière-Château, Saint Laurent en Grandvaux et Saint Pierre.

Organisés par l’EMIG, en partenariat avec l’Education nationale.

Direction vocale & chant Mariette Helou-Lizée.

Guitare Emmanuel Saintoyant.

Contrebasse Dumiste Damien Hénard.

De janvier à mai, des écoliers du Grandvaux vont assimiler des chansons issues du Jazz, de la Bossa Nova et du Blues.

Une bonne façon de (re)découvrir les styles et pratiques qui sont à l’origine et continuent d’inspirer l’univers musical contemporain. En plus d’un travail hebdomadaire avec Damien Hénard, les écoliers auront des séances avec la chanteuse de Jazz, Mariette Helou-Lizée, également professeure à l’EMIG. Mariette les sensibilisera aussi au placement rythmique et au phrasé, si particuliers du Jazz.

Concernant Mariette Helou-Lizée …

C’est sur les bancs de sa classe d’éveil, bouleversée par la beauté d’une mélodie de Mozart, que Mariette, du haut de ses 6 ans, tombe amoureuse de la musique. Elle fait alors ses premiers pas à la flûte traversière, instrument qui l’accompagnera pendant plus de 10 ans.

A l’adolescence, elle découvre le Jazz. La liberté de jeu et l’énergie créative de l’improvisation trouvent en elle une profonde résonance. La voix devient très vite l’instrument privilégié de son apprentissage, notamment auprès de Thierry Péala au Conservatoire de Metz, avec une médaille d’or à la clé.

Ses qualités de musicienne, d’interprète et d’improvisatrice l’amènent à rejoindre différentes formations en Lorraine, puis dans le Jura où elle réside actuellement. Du duo au Big Band, elle explore les multiples ouvertures de cette musique aux mille visages jazz polyphonique, jubilatoire et formateur, musique brésilienne à laquelle elle voue une affection particulière, jusqu’aux formes de Jazz plus contemporaines. L’improvisation et la création y occupent toujours une place essentielle. Peu à peu, l’envie de composer fait son chemin et c’est ainsi que Danse Nomade voit le jour, un premier album dont elle signe textes et musique. .

Début : 2024-06-01 18:00:00

fin : 2024-06-02 16:00:00

17 Quartier du Coin d’Amont

Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

