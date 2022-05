Concerts des jeudis soir restaurant Au four de la rive à MOULIETS ET VILLEMATIN Mouliets-et-Villemartin Mouliets-et-Villemartin Catégories d’évènement: Gironde

Concerts des jeudis soir restaurant Au four de la rive à MOULIETS ET VILLEMATIN Mouliets-et-Villemartin, 5 mai 2022, Mouliets-et-Villemartin. Concerts des jeudis soir restaurant Au four de la rive à MOULIETS ET VILLEMATIN Mouliets-et-Villemartin

2022-05-05 – 2022-05-05

Concert du jeudi soir au restaurant guinguette Au four de la rive à Mouliets et Villemartin àr 19h00 ! 
Cette saison sans exception, rendez-vous chaque Jeudi soir pour nos soirées ambiance PIANO-BAR de 19h00 à 22h00. 
Pensez à réserver votre table : 05.40.20.16.52

