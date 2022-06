Concerts des élèves de l’Académie Inter Musicale de Paris Théâtre de Plein Air du Parc de Choisy Paris Catégories d’évènement: île de France

Du samedi 18 juin 2022 au dimanche 19 juin 2022

dimanche

de 14h30 à 17h00

dimanche

de 10h00 à 13h00

samedi

de 15h00 à 16h00

. gratuit

Les élèves de l’Académie Inter Musicale de Paris vous proposent plusieurs concerts dans les kiosques parisiens dans le cadre de Kiosques en fête. Samedi 18 juin 2022 à 15h Kiosque du Square Jean Chérioux 260 rue de Vaugirard 75015 Paris – Quintette de Clarinettes – Ensemble de batteries et Atelier Musiques Actuelles Dimanche 19 juin 2022 de 10h à 13h Kiosque du Parc Georges Brassens Rue des Morillons, 75015 Paris – Ensemble de Saxophones – Atelier Jazz – Ensemble de Flûtes traversières – Chorale enfants et adultes Dimanche 19 juin de 14h30 à 17h Théâtre de Plein Air du Parc de Choisy 128 Avenue de Choisy, 75013 Paris – Atelier Jazz – Ensemble de Clarinettes Théâtre de Plein Air du Parc de Choisy 128 Avenue de Choisy 75013 Paris Contact : 01 45 65 01 02 musicale@aimparis.fr

