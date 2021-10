Concerts des Amis de la Musique en Vendômois à Vendôme Vendôme, 17 octobre 2021, Vendôme.

Concerts des Amis de la Musique en Vendômois à Vendôme 2021-10-17 17:00:00 – 2021-10-17

Vendôme Loir-et-Cher

5 20 EUR Concerts des Amis de la Musique en Vendômois à Vendôme. Cette saison 2021-22 des Amis de la Musique en Vendômois veut tirer les leçons dictées par les circonstances. En accueillant avec Akâdemia et FANTôME des genres que notre association n’avait encore jamais explorés, elle repousse les frontières et ouvre une porte sur l’imaginaire des artistes et des auditeurs. Elle s’adresse aussi à tous, y compris aux enfants – et leurs parents – avec une Petite Flûte enchantée et l’Histoire de Babar, et trace un chemin spirituel de l’Amour à la Mort avec Le Chant d’Orphée. Programme complet ci-dessous.

Depuis quinze ans, les Amis de la Musique en Vendômois organisent une saison de sept concerts par an, et assurent ainsi à Vendôme et dans sa région la possibilité pour un public toujours plus curieux et divers d’aborder les genres musicaux les plus différents.

info@musique-vendomois.org +33 6 67 37 39 33 https://www.musique-vendomois.org/

dernière mise à jour : 2021-10-02 par