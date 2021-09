Belfort Belfort Belfort, Territoire de Belfort Concerts des 15 ans des Sonneurs du Lion Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Concerts des 15 ans des Sonneurs du Lion Belfort, 2 octobre 2021, Belfort. Concerts des 15 ans des Sonneurs du Lion 2021-10-02 – 2021-10-03 La Roseraie Avenue Jean Jaures

Le Bagad des Sonneurs du Lion marquent leurs 15 ans d'existence (2006-2021) par la tenue de quatre concerts gratuits, le 2 octobre à Montreux-Château, le lendemain au square de la Roseraie à Belfort, le 9 octobre à Bavilliers et le 10 à Grosmagny, tout cela au bénéfice d'une association caritative orientée vers les enfants hospitalisés.

jm.bohn@free.fr
http://sonneurs-du-lion.e-monsite.com/

