Thiers Puy-de-Dôme Thiers EUR Comme neuf portraits en couleur et en relief du maître viennois !

À l’accordéon, Félicien Brut accompagné du Quatuor Hermès avec Omer Bouchez, Élise Liu, violons; Lou Yung-Hsin Chang, alto; Yan Levionnois, violoncelle et Édouard Macarez, contrebasse. contact.thiers@vacances-livradois-forez.fr +33 4 73 80 65 65 https://www.concertsdevollore.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-28 par

