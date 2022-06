Concerts de Vollore – L’Autre Saison – Un Requiem allemand Thiers Thiers Catégories d’évènement: 63300

Thiers

Concerts de Vollore – L’Autre Saison – Un Requiem allemand Thiers, 18 juin 2022, Thiers. Concerts de Vollore – L’Autre Saison – Un Requiem allemand Église Saint-Genès Place Saint-Genès Thiers

2022-06-18 – 2022-06-18 Église Saint-Genès Place Saint-Genès

Thiers 63300 EUR Orchestre symphonique stéphanois, Musica rassemble une cinquantaine de musiciens amateurs de bon niveau issus de tous horizons et réunis par les mêmes passions : l’amour de la musique, le goût de la pratique orchestrale et le bonheur de jouer ensemble. contact.thiers@vacances-livradois-forez.fr +33 4 73 80 65 65 https://www.concertsdevollore.fr/ Église Saint-Genès Place Saint-Genès Thiers

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: 63300, Thiers Autres Lieu Thiers Adresse Église Saint-Genès Place Saint-Genès Ville Thiers lieuville Église Saint-Genès Place Saint-Genès Thiers Departement 63300

Thiers Thiers 63300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiers/

Concerts de Vollore – L’Autre Saison – Un Requiem allemand Thiers 2022-06-18 was last modified: by Concerts de Vollore – L’Autre Saison – Un Requiem allemand Thiers Thiers 18 juin 2022 63300 Thiers

Thiers 63300