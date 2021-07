Vollore-Ville Vollore-Ville Puy-de-Dôme, Vollore-Ville Concerts de Vollore – Concert Impromptu Vollore-Ville Vollore-Ville Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Concerts de Vollore – Concert Impromptu
2021-07-14 17:00:00
Église Saint-Maurice Place de l'église
Vollore-Ville Puy-de-Dôme

Vollore-Ville Puy-de-Dôme EUR Le concert Impromptu vous présente ‘Trois classiques fantastiques’.

Entre virtuosité d’équilibriste et lyrisme exacerbé, Le Concert Impromptu, composé par ce quintette à vent, vous plongera dans le romantisme et le féérique. dernière mise à jour : 2021-06-18 par

