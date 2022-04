Concerts de vielle à roue Valençay, 16 juillet 2022, Valençay.

Concerts de vielle à roue Valençay

2022-07-16 – 2022-07-16

Valençay Indre Valençay

Fabuloseries : “Légende vivante”, Valentin Clastrier est considéré comme l’inventeur de la “vielle à roue moderne”, laquelle, entre ses mains, génère une féérie de sons virtuoses. Il forme, avec le clarinettiste néerlandais Steven Kamperman, un duo qui prend des itinéraires bis et des chemins de traverse dans l’univers de ses “Fabuloseries”. Avec une énergie à faire fondre le goudron, ce duo “fabuleux” propose une musique spectaculaire et passionnante.

Osmose : Grégory Jolivet compose pour la vielle à roue alto depuis une vingtaine d’années. Inspiré par les couleurs et leurs tonalités respectives, les pastels, les rencontres musicales, les voyages, l’immersion aquatique, la respiration, sa musique est une alchimie entre les musiques du monde et actuelles.

Dans le cadre du festival, Jazz aux écuries, le château accueil deux concerts gratuit de vielle à roue dans le jardin des ronds. Accessible a tous, ce concert de Jazz fera vibrer les lieux dans une harmonie peu commune pour cette espace historique.

accueil@chateau-valencay.fr +33 2 54 00 15 69 https://www.chateau-valencay.fr/

Fabuloseries : “Légende vivante”, Valentin Clastrier est considéré comme l’inventeur de la “vielle à roue moderne”, laquelle, entre ses mains, génère une féérie de sons virtuoses. Il forme, avec le clarinettiste néerlandais Steven Kamperman, un duo qui prend des itinéraires bis et des chemins de traverse dans l’univers de ses “Fabuloseries”. Avec une énergie à faire fondre le goudron, ce duo “fabuleux” propose une musique spectaculaire et passionnante.

Osmose : Grégory Jolivet compose pour la vielle à roue alto depuis une vingtaine d’années. Inspiré par les couleurs et leurs tonalités respectives, les pastels, les rencontres musicales, les voyages, l’immersion aquatique, la respiration, sa musique est une alchimie entre les musiques du monde et actuelles.

©Nouvelles Renaissances

Valençay

dernière mise à jour : 2022-04-12 par