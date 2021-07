Concerts de soutien au Molotov : NO JAZZ QUARTET / PICNIC REPUBLIC / ASK THE LIGHT Le Molotov, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Marseille.

Le Molotov, le jeudi 8 juillet à 20:00

LES DISQUES TCHOC & LOLLIPOP MUSIC STORE s’associent pour soutenir le MOLOTOV. Au programme : NO JAZZ QUARTET [https://www.facebook.com/No-Jazz-Quartet-107984057254719](https://www.facebook.com/No-Jazz-Quartet-107984057254719) Le **NO JAZZ QUARTET**, nouveau combo apparu dans le paysage musical phocéen quelques mois seulement avant la déclaration de la pandémie, est un « all-stars » band issu de diverses formations cultes (albums mémorables, tournées hors du territoire, voire sur tous les continents pour certains). Ce « Supergroupe » comprends deux chanteurs/hurleurs qui se partagent aussi les guitares abrasives : Sonic Polo (ex HOLY CURSE / KEITH RICHARD’S OVERDOSE et cogérant du LOLLIPOP MUSIC STORE) et James McClellan (ex ELEKTROLUX / SHILOH) auxquels viennent s’adjoindre Manu (drums / ex également des deux groupes précités) et Pierre (ex MOCKERS). Autant dire que la machine est bien huilée… une section rythmique qui tourne comme une Formule 1 et deux guitaristes qui croisent le fer comme si leur vie en dépendait ! Leur son ? Difficile à décrire selon Polo… post-noise/post-punk/post-indus ? Post quelque chose assurément… sous influences Black Flag, Minutemen voire Beasts of Bourbon ou le Birthday Party des débuts, mais pas que … Au public donc de se faire sa propre interprétation et d’y déceler ses propres références … Une année de confinement aura finalement permis au groupe de consolider ses compositions et affiner son répertoire… jusqu’à la perfection (dixit Sonic Polo) au point d’être déjà en mesure de sortir bientôt un premier LP qui promet d’être… énorme ! Une des grosses surprises du déconfinement donc… Enjoy ! [https://www.facebook.com/PicnicRepublic](https://www.facebook.com/PicnicRepublic) On ne présente plus **PICNIC REPUBLIC**, à la croisée des Beach Boys et des Pixies, soit le plus prédominant des multiples projets du très prolifique et excellent auteur-compositeur-instrumentiste XAVIER MATHES (à son actif, le groupe virtuel interactif MY SIDEKICKS – salué par Les Inrockuptibles ! – et les récents et très prometteurs MOKASSIN pour ne citer que les plus abouties). Picnic Republic – sur scène le projet est un groupe composé de quatre musiciens – est l’auteur de plusieurs EP’s truffés de hits mémorables (à siffler sous la douche) et d’un excellent premier album digital publié l’an passé. Tout ce matériel est disponible sur Bandcamp. [https://picnicrepublic.bandcamp.com/](https://picnicrepublic.bandcamp.com/) [https://www.youtube.com/channel/UC4BDWbr68ZBhlPIF92k8Y-A](https://www.youtube.com/channel/UC4BDWbr68ZBhlPIF92k8Y-A) [https://soundcloud.com/picnic-republic](https://soundcloud.com/picnic-republic) **ASK THE LIGHT** [https://www.facebook.com/askthelight](https://www.facebook.com/askthelight) ASK THE LIGHT est issu de l’association en 2018 de deux marseillais : OLIVIER BOUTRY (vocal/guitar) – aka DASHYEL (instrumental solo works) qui officie également au sein des combos SEBASTOPOL et MOKASSIN – et OLIVIER LOUBET (bass/programming) du défunt groupe SACCO. L’idée de départ d’ Olivier Boutry fut de reprendre les instrumentaux créés avec sa formule « Dashyell » et d’y ajouter des textes, le tout dans un esprit proche de formations telles que Durutti Column ou des Cocteau Twins. La volonté de pouvoir ensuite porter ses titres à la scène l’amène à s’associer à Olivier Loubet. Le son du groupe évolue et l’influence d’autres formations telles Joy Division, The Wake ou encore The Cure se fait sentir. À ce jour ASK THE LIGHT a déjà publié trois EP’s, tous disponibles sur Bandcamp. [https://askthelight.bandcamp.com/](https://askthelight.bandcamp.com/) [https://www.youtube.com/channel/UCb-u2whrSK0dnemo1YVHihg](https://www.youtube.com/channel/UCb-u2whrSK0dnemo1YVHihg) [https://soundcloud.com/askthelight](https://soundcloud.com/askthelight)

