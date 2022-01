Concerts de soutien au FUN CLUB RADE de BREST Salle de l’Avenir Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Concerts de soutien au FUN CLUB RADE de BREST Salle de l’Avenir, 29 janvier 2022, Brest. Concerts de soutien au FUN CLUB RADE de BREST

Salle de l’Avenir, le samedi 29 janvier à 17:30

Dans l’idée de créer un nouveau lieu culturel et évenementiel brestois, le Fun Club organise cette évenement de soutien pour collecter des fonds afin de trouver un local à louer.

Entrée et prix libre, Pas de propos ou d’attitudes discriminatoires

Concerts + Bar + Cantine Salle de l’Avenir Place Guérin – Brest Brest Saint-Martin Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T17:30:00 2022-01-29T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Salle de l'Avenir Adresse Place Guérin - Brest Ville Brest lieuville Salle de l'Avenir Brest Departement Finistère

Salle de l'Avenir Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Concerts de soutien au FUN CLUB RADE de BREST Salle de l’Avenir 2022-01-29 was last modified: by Concerts de soutien au FUN CLUB RADE de BREST Salle de l’Avenir Salle de l'Avenir 29 janvier 2022 Brest Salle de l'Avenir Brest

Brest Finistère