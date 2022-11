Concerts de soutien au Black Mount Festival Lac-des-Rouges-Truites Lac-des-Rouges-Truites Catégories d’évènement: Jura

Lac-des-Rouges-Truites

Concerts de soutien au Black Mount Festival Lac-des-Rouges-Truites, 26 novembre 2022, Lac-des-Rouges-Truites. Concerts de soutien au Black Mount Festival

Salle des fêtes Lac-des-Rouges-Truites Jura

2022-11-26 – 2022-11-26 Lac-des-Rouges-Truites

Jura Lac-des-Rouges-Truites Concerts de soutien au Black Mount Festival, samedi 26 novembre à 19h à la salle des fêtes du Lac-des-Rouges-Truites.

In Partibus + Le Squal & la Cerise.

Buvette et petite restauration.

Participation libre, entrée à partir de 19h. a.festilac@gmail.com Lac-des-Rouges-Truites

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lac-des-Rouges-Truites Autres Lieu Lac-des-Rouges-Truites Adresse Salle des fêtes Lac-des-Rouges-Truites Jura Ville Lac-des-Rouges-Truites lieuville Lac-des-Rouges-Truites Departement Jura

Lac-des-Rouges-Truites Lac-des-Rouges-Truites Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lac-des-rouges-truites/

Concerts de soutien au Black Mount Festival Lac-des-Rouges-Truites 2022-11-26 was last modified: by Concerts de soutien au Black Mount Festival Lac-des-Rouges-Truites Lac-des-Rouges-Truites 26 novembre 2022 Jura Lac-des-Rouges-Truites Salle des fêtes Lac-des-Rouges-Truites Jura

Lac-des-Rouges-Truites Jura