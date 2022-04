Concerts de Solenn : chanson française Catégorie d’évènement: Indre

Concerts de Solenn : chanson française, 26 avril 2022, . Concerts de Solenn : chanson française Avenue Daniel Bernardet

2022-04-26 21:00:00 – 2022-04-26 23:00:00

Avenue Daniel Bernardet Indre Tout les mois, de novembre à juin, salle Gaston Couté (MLC Belle Isle), vous pourrez (re)découvrir ces chanteurs et ces chanteuses qui ont marqué l’Histoire de la musique française ! avec Hommages…. retrouvez tous les mois les grands noms de la Chanson Française avec Solenn. Solenn reprend sa programmation chanson réaliste ! Stoppée dans son élan en décembre 2019 suite à la pandémie, la voilà enfin de retour sur scène pour nous transmettre émotions et passion à travers les artistes qui lui tiennent particulièrement à cœur !! +33 7 66 11 04 84 Tout les mois, de novembre à juin, salle Gaston Couté (MLC Belle Isle), vous pourrez (re)découvrir ces chanteurs et ces chanteuses qui ont marqué l’Histoire de la musique française ! avec Hommages…. retrouvez tous les mois les grands noms de la Chanson Française avec Solenn. Avenue Daniel Bernardet

