**Quatuor en liberté** propose une grande soirée avec **deux concerts samedi 29 janvier 2022 à l’école de musique.** Dans le cadre de la **saison « Méditerranée »** de musique de chambre, **Quatuor en liberté fête deux anniversaires** … avec un an de retard. **Beethoven aurait eu 251 ans** et **Quatuor en Liberté célèbre ses 26 ans** ! Les excellents **musiciens du trio Léos sont à la manœuvre** pour cette grande soirée avec **2 concerts samedi 29 janvier à 18h et à 20h à l’auditorium de l’école de musique.** ### **Au programme :** **Un premier concert à 18h** : ** »Beethoven 251 », Ludwig van Beethoven, sonates pour violoncelle et piano n°2 et 5 avec deux sonates pour violoncelle et piano du Maître qui a révolutionné la musique classique.** **19h15 :** anniversaire de Quatuor en Liberté **19h45 :** clé d’écoute Fazil Say **Un second concert à 20h : hommage au compositeur et pianiste turc Fazil Say.** * Black earth pour piano * Sonate pour violon et piano * Robert Schumann * Sonate opus 105 n°1 en la mineur pour violon et piano * Scènes d’enfants op.15 Lors de ce premier passage par la Turquie (il y en aura un autre en avril), vous allez découvrir comment les ressources de l’Anatolie ont influencé la musique de ce très grand artiste, qui vient de graver une intégrale remarquée des 32 sonates pour piano de Beethoven. ### **Infos et tarifs :** * billetterie à partir de 17h30 * Tarifs pour les deux concerts (non vendus séparément) 15€ /10 € ### **Réservation :** * Tél. **03 20 98 80 79** * Mail : **[bersy.jeanclaude@orange.fr](mailto:bersy.jeanclaude@orange.fr)**

