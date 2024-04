CONCERTS DE PRINTEMPS SALLE DES FETES DE HAUTE-AMANCE HAUTE AMANCE, samedi 20 avril 2024.

CONCERTS DE PRINTEMPS Les deux concerts de Printemps organisés par L’Ecole de musique des Fa Sonneurs de Fayl-Billot et proposés par l’Orchestre des Fa Sonneurs du Pays Vannier-Amance seront l’occasion de plon… 20 et 21 avril SALLE DES FETES DE HAUTE-AMANCE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T20:00:00+02:00 – 2024-04-21T01:59:59+02:00

Fin : 2024-04-21T02:00:01+02:00 – 2024-04-21T19:00:00+02:00

Les deux concerts de Printemps organisés par L’Ecole de musique des Fa Sonneurs de Fayl-Billot et proposés par l’Orchestre des Fa Sonneurs du Pays Vannier-Amance seront l’occasion de plonger dans l’univers envoûtant des musiques de films.

Préparez-vous à être transporté par les mélodies emblématiques qui ont marqué le cinéma.

En plus des concerts, un Quiz musical sera proposé.

Testez vos connaissances en musique de film et tentez de remporter des lots qui récompenseront les gagnants par tirage au sort.

Une manière ludique et interactive de vivre pleinement ces expériences musicales uniques.

Ne manquez pas ces rendez-vous incontournables qui promettent d’être riches en émotions et en découvertes.

SALLE DES FETES DE HAUTE-AMANCE 23 Rue du Pré au Viard HORTES , 52600 HAUTE AMANCE HAUTE AMANCE 52600 Hortes Haute-Marne Grand Est