Concerts de printemps, Orchestre d’Harmonie de Pin-Emagny Marnay, 7 mai 2022, Marnay.

Concerts de printemps, Orchestre d’Harmonie de Pin-Emagny Marnay

2022-05-07 – 2022-05-08

Marnay Haute-Saône Marnay

2 EUR L’Orchestre d’Harmonie de Pin-Emagny vous propose afin de fêter le printemps et le retour des beaux jours, 2 nouveaux concerts inédits sur le thème des “Rêves et Légendes”, ils vous feront vivre des moments magiques et féériques au travers de leur musique. Les concerts auront lieu le samedi 7 mai 2022 à 20 h 30 et le dimanche 8 mai 2022 à 16 h 00, à la Salle Culturelle Anne Frank de Marnay.

Les places sont limitées, la réservation est donc obligatoire.

Vous pouvez réserver vos places via le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/orchestre-d-harmonie-de-pin-emagny/evenements/concerts-reves-legendes

Les tarifs des places sont les suivants : tarif plein 5€ et tarif réduit – de 10 ans à 2€

infos@ohpe.net https://ohpe.net/

L’Orchestre d’Harmonie de Pin-Emagny vous propose afin de fêter le printemps et le retour des beaux jours, 2 nouveaux concerts inédits sur le thème des “Rêves et Légendes”, ils vous feront vivre des moments magiques et féériques au travers de leur musique. Les concerts auront lieu le samedi 7 mai 2022 à 20 h 30 et le dimanche 8 mai 2022 à 16 h 00, à la Salle Culturelle Anne Frank de Marnay.

Les places sont limitées, la réservation est donc obligatoire.

Vous pouvez réserver vos places via le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/orchestre-d-harmonie-de-pin-emagny/evenements/concerts-reves-legendes

Les tarifs des places sont les suivants : tarif plein 5€ et tarif réduit – de 10 ans à 2€

Marnay

dernière mise à jour : 2022-04-06 par