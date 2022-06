Concerts de printemps avec le choeur APAUL’HOM Arudy, 9 juillet 2022, Arudy.

Concerts de printemps avec le choeur APAUL’HOM

EGLISE ST GERMAIN Arudy Pyrénées-Atlantiques

2022-07-09 – 2022-07-09

Arudy

Pyrénées-Atlantiques

Le choeur d’hommes APAUL’HOM se produira à Arudy à l’Eglise. Le groupe est composé d’une vingtaines de choristes de la région paloise sous la direction musicale de Laurent Chenaux ancien professeur d’éducation musicale à Lescar et également chef de choeur des Chanteurs Montagnards de Lourdes.

A l’occasion de ce concert de printemps, véritable renouveau, vous pourrez entendre un programme très varié mêlant, par exemple, la pimpante et facétieuse Fanfare du printemps de l’abbé Bovet, petite mécanique horlogère de précision suisse, avec l’affût de Charles Gounod sur un texte incisif et caustique du comte Anatole de Ségur, un déchirant plaidoyer pour notre petite faune sauvage, ou Illunabarra, chant traditionnel basque somptueux qui décrit la lente immersion de l’astre solaire dans l’océan atlantique.

Le choeur d’hommes APAUL’HOM se produira à Arudy à l’Eglise. Le groupe est composé d’une vingtaines de choristes de la région paloise sous la direction musicale de Laurent Chenaux ancien professeur d’éducation musicale à Lescar et également chef de choeur des Chanteurs Montagnards de Lourdes.

A l’occasion de ce concert de printemps, véritable renouveau, vous pourrez entendre un programme très varié mêlant, par exemple, la pimpante et facétieuse Fanfare du printemps de l’abbé Bovet, petite mécanique horlogère de précision suisse, avec l’affût de Charles Gounod sur un texte incisif et caustique du comte Anatole de Ségur, un déchirant plaidoyer pour notre petite faune sauvage, ou Illunabarra, chant traditionnel basque somptueux qui décrit la lente immersion de l’astre solaire dans l’océan atlantique.

Le choeur d’hommes APAUL’HOM se produira à Arudy à l’Eglise. Le groupe est composé d’une vingtaines de choristes de la région paloise sous la direction musicale de Laurent Chenaux ancien professeur d’éducation musicale à Lescar et également chef de choeur des Chanteurs Montagnards de Lourdes.

A l’occasion de ce concert de printemps, véritable renouveau, vous pourrez entendre un programme très varié mêlant, par exemple, la pimpante et facétieuse Fanfare du printemps de l’abbé Bovet, petite mécanique horlogère de précision suisse, avec l’affût de Charles Gounod sur un texte incisif et caustique du comte Anatole de Ségur, un déchirant plaidoyer pour notre petite faune sauvage, ou Illunabarra, chant traditionnel basque somptueux qui décrit la lente immersion de l’astre solaire dans l’océan atlantique.

APAUL HOM

Arudy

dernière mise à jour : 2022-06-21 par