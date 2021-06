Mirecourt Mirecourt 88500, Mirecourt CONCERTS DE POCHE – FELICIEN BRUT, ACCORDÉON ET ÉDOUARD MACAREZ, CONTREBASSE Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: 88500

Mirecourt 88500 Mirecourt Les Concerts de poche : Concert de Félicien BRUT, accordéon, et Édouard MACAREZ, contrebasse

Programme : De Schubert à Chostakovitch en passant par Jacques Brel et Jo Privat

Cet exceptionnel accordéoniste à la carrière internationale s’associe à un incomparable contrebassiste : ces deux membres du Pari des bretelles réussissent le pari fou d’imaginer l’accordéon, ce « piano à bretelles », trouver sa place dans tous les styles, accompagné ici d’une majestueuse contrebasse, virtuose et chantante.

Réservations en ligne www.concertsdepoche.com ou par téléphone au 06 76 61 83 91

